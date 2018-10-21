200 حفل توقيع في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تشهد منصة توقيع الكتب، في الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكثر من 200 حفل توقيع لكتاب من 19 دولة، يأتي في طليعتهم الكتاب الإماراتيون الذين يشكلون أكثر 70% من الموقعين، إذ تشهد المنصة توقيعات مؤلفات في الشعر الفصيح، والشعر الشعبي، والرواية، والدراسات، والتأريخ، والنقد الأدبي، والترجمة، إضافة إلى كتب الطهي، وأدب الطفل، والفنون، والعلوم الشرطية، والبحوث القانونية، وعلم الآثار، وغيرها.

وتتوزع حفلات التوقيع على أيام المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 31 أكتوبر، وحتى 10 نوفمبر المقبل، إذ تجمع منصة التوقيع نخبة من الكتاب الإماراتيين أبرزهم: الشيخة فاطمة بنت محمد القاسمي، والدكتور عبدالعزيز النعيمي، وعبيد بن صندل، والدكتور عبدالخالق عبدالله، والدكتور حمد بن صراي، والدكتور عبدالعزيز المسلم، وراشد شرار، وكريم معتوق، والدكتور طلال الجنيبي، والدكتور يوسف الحسن، وفهد بن غراب المري.

كما تضم قائمة الكتاب الإماراتيين الموقّعين: سالم عبيد العليلي، وفتاة تهامة، ومريم النقبي، وغالب جزيلان، والدكتورة مريم الهاشمي، وصالحة عبيد، والدكتور شهاب غانم، وفتحية النمر، والدكتور عبدالحكيم الأنيس، ومحمد الجوكر، وناعمة السويدي، وموزة حاجي، وعائشة سعيد القايدي، ود.إبراهيم النقبي، وعائشة العاجل، وعبدالله سيف الشويهي، وعادل خزام، وعلي العبدان، والدكتور عيسى الحمادي.

ومن أبرز الكتاب العرب المستضافين لتوقيع مؤلفاتهم: الدكتور صلاح فضل، ود.عبير شرارة، ونبيل سليمان، وكريم العراقي، والدكتور علي جعفر العلاق، وشربل داغر، وشربل قطان، والدكتور مدحت العدل، وعامر طهبوب، وحمزة قناوي، والدكتور محمد جرادات، ودارين شبير، والدكتور مانيا سويد، وشاكر نوري، ومحمد أبوعرب، والدكتور عمر عبدالعزيز، وعبدالفتاح صبري، والدكتور فاروق مجدلاوي، وسميحة المصري، ورعد أمان، وعبدالكريم الجلاصي، والدكتور عمر منير ذهب، والدكتور منّي بونعامة، والدكتور عبدالستار العزاوي، وغدير حدادين، والشيف ماجد الصباغ، وبادية خيرالدين.

70 %

من الموقّعين مثقفون

ومبدعون إماراتيون.