«لوفر أبوظبي» يقدم «نهاية أسبوع يابانية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن إطلاقه برنامج «نهاية الأسبوع في اليابان»، المستوحى من المعرض المقام حالياً في المتحف تحت عنوان «من وحي اليابان: روّاد الفن الحديث»، وذلك احتفالاً بالثقافة اليابانية وتراثها الفني العريق المفعم بالتنوع والجمال.

ويقدم معرض «من وحي اليابان: رواد الفن الحديث» لوحات ورسومات تعود لفنانين من القرنين التاسع عشر والعشرين، وغير ذلك من المطبوعات والستائر الجدارية، التي تسلّط الضوء على الحوار الفنّي والثقافي بين اليابان وفرنسا، فضلاً عن أهمية تأثير حركة أوكييو-إه الفنيّة النابضة بالألوان في فن الديكور الحديث.

تبدأ فعاليات «نهاية الأسبوع في اليابان» يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى يوم السبت 27 الجاري، ويستهل المتحف هذه الفعاليات بعرض على مدار يومين للفرقة الموسيقية «الأوركسترا اليابانية للأسطوانات الدوارة» بمشاركة أفضل لاعبي الأسطوانات، الدي جيه، في اليابان والفائزين في بطولة «دي إم سي»، حيث سيقدّمون الموسيقى الكلاسيكية بحلّة جديدة عبر لعب أسطوانات الفينيل باستخدام الأسطوانات الدوّارة وأدوات مزج الموسيقى، وهي الأدوات المفضلة لديهم.

كما تشارك الفنانة الإماراتية عفراء عتيق، الحائزة جوائز عدة، يوم الجمعة المقبل، بإلقاء قصيدة شعرية داخل معرض «من وحي اليابان: روّاد الفن الحديث» مستوحاة من الألوان المتباينة للأعمال الفنية. كما يعرض المتحف داخل مسرحه «إمارة»، أول مسلسل أنمي إماراتي يُعرض على شبكة الإنترنت، ويروي قصّة بطلة تحمل اسم المسلسل وتحارب الجريمة في دولة الإمارات، لتليه بعد ذلك محادثة مع هند مزينة ومريم العتولي، اللتان تقدّمان بدورهما بعد ذلك دورة تدريبية على مدار ثلاث ساعات في «مانجا لاب» تدور حول تأليف قصص فن المانجا.

ويشهد اليوم الأخير من برنامج «نهاية الأسبوع في اليابان»، السبت المقبل، استمرار عرض سلسلة أفلام الأنمي مع فيلم «بيغ هيرو 6»، وهو فيلم مغامرة كوميدي مليء بالتشويق، يسلّط الضوء على العلاقة الوطيدة التي نشأت بين بايماكس، رجل آلي مطاطي قابل للنفخ، والطفل النابغة هيرو همادا؛ وفيلم «حكاية الأميرة كاغويا» الذي تدور قصّته حول رجل يعمل على قطع خشب الخيزران يعثر على فتاة صغيرة ويأخذها إلى منزله، ويربيها بمساعدة زوجته لتصبح ابنتهما.

إلى جانب ذلك، سيتمكّن الزوّار من رؤية اللمسات النهائية، بينما يتم وضعها على الجدارية الضخمة المكوّنة من ثلاثة ألواح تم إنتاجها بالتعاون بين الفنان مروان شكرجي، المعروف بماين آند يورز، المستقر في دبي والذي يشتهر برسمته الكاريكاتورية للسحابة وعلاقتها بالبيئة المحيطة، ومجموعة من الطلاب من مدرسة عائشة بنت أبي بكر، ومدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي. ويُعد هذا العمل الفني، المستوحى من ثقافة المانجا اليابانية والرسومات الخشبية الموجودة في معرض «من وحي اليابان: رواد الفن الحديث»، جزءاً من مبادرة «معاً للفن: مشروع حول فن الشارع يجمع طلاب المدارس والفنان ماين آند يورز»، والتي ستُختتم في فعاليات برنامج «نهاية الأسبوع في اليابان».

- مجموعة من عروض

الأداء، والعروض

السينمائية، وورش

العمل، والنشاطات

المستوحاة من معرض

«من وحي اليابان: رواد

الفن الحديث».