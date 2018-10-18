السمالية على موعد مع ملتقى سهيل البحري غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يطلق نادي تراث الإمارات غداً، في جزيرة السمالية، فعاليات ملتقى «سهيل البحري» السادس، الذي دأب النادي على تنظيمه كل عام، ضمن برنامج فعالياته السنوي بهدف المحافظة على تراث الآباء والأجداد وترسيخ قيم التمسك به، ونشره وتعريف الآخرين به، وتنمية روح المواطنة لدى الناشئة والشباب.

ويستقطب الملتقى العديد من طلاب المدارس، إذ يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بمفردات التراث البحري الإماراتي، ووسائل عيش جيل الآباء والأجداد بأسلوب شيق.

وتستمر فعاليات الملتقى حتى مساء بعد غدٍ، بمشاركة طلبة مراكز النادي. ويتميز الملتقى بالتطبيقات العملية لصيد الأسماك بالطرق القديمة، والقيام بجولة بحرية تعريفية على بيئة وشواطئ أبوظبي، ويختتم الملتقى بتكريم المشاركين.