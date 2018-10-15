بيت الشعر في الفجيرة يحتفي بديوان «الإمارات في القلب»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

نظم «بيت الشعر» في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، حفل توقيع ديوان «الإمارات في القلب» للشاعر الإماراتي الدكتور طلال الجنيبي، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية، وصابرين اليماحي نائب رئيس الجمعية، وآمنة الظنحاني المدير التنفيذي للجمعية، وسليمة المزروعي مديرة بيت الشعر، وعدد من المثقفين والشعراء ومتذوقي الشعر، وذلك في مقر مركز الكتب والتوثيق التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وقرأ الشاعر الجنيبي باقة متنوّعة من قصائده، مثل، «فضاء زايد»، «توقيع صوتي» وهو أسلوب قرائي ابتكره الشاعر وتفرد به، و«شوق الشوق» و«حد الزمن»، وغيرها من قصائد الديوان الذي تناول العديد من القضايا الوطنية المعاصرة.

وقال الجنيبي: «سيظل حفل هذا التوقيع مميزاً كونه جاء في المكان المميز وسط هذه النخبة الأدبية الرائعة، ذلك أن جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية دائماً تقدم مبادرات مميزة، وتحرص على احتضان كل منتج يحمل رائحة الوطن وعطر الروح، لذلك فإن توقيع الديوان هو خطوة من خطوات الإبداع والإمتاع التي من خلالها يستطيع المنتج الفكري والإبداعي أن يطل على جمهوره في فجيرة الثقافة والجمال».