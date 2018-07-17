«دبي للثقافة».. «صيفنا ثقافة وفنون»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامجها الصيفي السنوي، الذي تنظمه «مكتبة دبي العامة»، تحت عنوان «صيفنا ثقافة وفنون 2018»، الذي ستتواصل فعالياته حتى التاسع من أغسطس المقبل.

وتشتمل فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج، الذي ستستضيفه كل من فروع مكتبة دبي العامة في حتا وهور العنز وأم سقيم، على باقة متنوعة من الأنشطة التعليمية التي تركز على الإبداع والابتكار، كورش عمل البرمجة باستخدام الإلكترونيات، ومهارات فريق العمل، والبناء والعمارة، والتفكير النقدي، وكيفية التعامل بإيجابية، والمبرمجين المبدعين، إضافة إلى الورش والأنشطة القرائية المختلفة، بهدف تشجيع القراءة والبحث، واستخدام مصادر المعرفة المتنوعة المتوافرة في فروع المكتبات العامة.

ويستهدف برنامج المخيم الصيفي الأطفال من السادسة إلى الـ12 من العمر، ويهدف إلى تطوير مهارات البحث العلمي والخطابة والكتابة. وفضلاً عن ذلك، سيستمتع الأطفال بأوقات ممتعة ومفيدة للغاية مع المسابقات الثقافية والتفاعلية المتنوعة، التي تنظم طوال مدة البرنامج، علماً بأنه سيتم تقديم الفعاليات باللغتين العربية والإنجليزية.

يذكر أن شبكة فروع «مكتبة دبي العامة» تتضمن ثماني مكتبات للكبار وسبعاً للأطفال، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض، وقاعات دراسية. وتتصل فروع المكتبة ببعضها بعضاً بأنظمة الكمبيوتر التي تربطها بمكتبات حديثة أخرى، ما يتيح للأعضاء فرصة الاطلاع على مجموعة كبيرة من الكتب التي تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، باللغتين العربية والإنجليزية.