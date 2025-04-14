"ماينكرافت" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

واصل فيلم "ايه ماينكرافت موفي" A Minecraft Movie المقتبس من لعبة الفيديو الأكثر مبيعا في التاريخ، تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تحقيق أفضل انطلاقة لهذا العام في عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

ووصلت إيرادات العمل الذي يتولّى بطولته جاك بلاك وجايسن موموا وإيما مايرز إلى 80,6 مليون دولار في كندا والولايات المتحدة، أي نصف ما حققه عند طرحه، بحسب شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.

ولكن مع إجمالي إيرادات بلغ 281 مليون دولار في أسبوع واحد فقط، من دون احتساب 269 مليون دولار حققها عالميا، أصبح "ماينكرافت" أنجح فيلم سينمائي مقتبس من لعبة فيديو.

وجاء فيلم "ذي كينغ أوف كينغ" The King of Kings التحريكي الذي يتمحور حول قصة المسيح، في المركز الثاني مع إيرادات بلغت 19,1 مليون دولار.

ويشارك كينيث براناه وبيرس بروسنان وأوما ثورمان في هذا الفيلم من إنتاج "إينجل ستوديوز"، وهي شركة مستقلة في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة متخصصة في الأفلام ذات المحتوى الديني.

وجاء فيلم الإثارة "ذي أماتور" The Amateur، من إنتاج شركتي "ديزني" و"توينتيث سينتشري"، في المركز الثالث مع إيرادات بلغت 15 مليون دولار.

ويؤدي رامي مالك في هذا الفيلم دور عميل سري في وكالة "سي آي ايه" يبحث عن قتلة زوجته التي قضت في هجوم.

وجاء فيلم الحرب "وورفير" Warfare في المركز الرابع محققا عائدات بـ8,3 ملايين دولار. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الجنود الأميركيين في العراق عام 2006 بعد الغزو الأميركي.

وتولى إخراجه أليكس غارلاند الذي أخرج العام الماضي فيلم "سيفيل وور".

وحلّ خامسا في الترتيب فيلم الرعب "دروب غايم" Drop Game مع إيرادات بلغت 7,5 ملايين دولار.

وفي ما يلي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:



6- "ذي تشوزن" (5,8 ملايين دولار).



7- "ايه ووركينغ مان" (3,1 ملايين دولار).



8- "سنو وايت" (2,8 مليون دولار).



9- "ذي وومن إن ذي يارد" (2,1 مليون دولار).



10- "ذي فريند" (621 آلاف دولار).