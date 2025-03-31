أبرز 10 أفلام على شباك التذاكر.. نجم الأكشن في الصدارة

تصدّر فيلم الإثارة الجديد «ايه ووركينغ مان» من إنتاج شركة «إم جي إم» وبطولة جيسون ستاثام، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً 15,2 مليون دولار من الإيرادات، كما أفادت شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة أمس (الأحد).

ويُجسّد نجم أفلام الأكشن في الفيلم الذي أخرجه ديفيد آير، دور جنديّ سابق يعود من التقاعد للبحث عن خاطفي ابنة رب عمله.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم ديزني الجديد «سنو وايت» الذي شهد انخفاضاً كبيراً في إيراداته.

وتراجعت عائدات الفيلم الذي حقق خلال أول عطلة نهاية أسبوع له 45 مليون دولار، إلى 14,2 مليون دولار، رغم عرضه في 4200 دار سينما، وهي أدنى افتتاحية هذه السنة لفيلم عُرض في 3000 صالة على الأقل، وفق محللين.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 1»، محققا ً11,5 مليون دولار.

وحلّ رابعاً في الترتيب فيلم الرعب «ذو وومن إن ذي يارد» من إنتاج يونيفرسال، والذي تدور أحداثه حول أرملة تتلقى تحذيراً من امرأة غريبة، محققاً إيرادات بلغت 9,5 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم الرعب الكوميدي «ديث اوف ايه يونيكورن» من بطولة بول رود وجينا أورتيغا في دور أب وابنته يقتلان وحيد قرن صغيراً عن طريق الخطأ. وحقق العمل 5,8 ملايين دولار.

وتالياً باقي الأعمال في ترتيب الأفلام الـ10 الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- «برينسيس مونونوك 4 كاي» (4 ملايين دولار).

7- «كابتن أميركا: برايف نيو وورلد» (2,8 مليون دولار).

8- «بلاك باغ» (2,2 مليون دولار).

9- «ميكي 17» (1,9 مليون دولار).

10- «نوفوكين» (1,5 مليون دولار).