«إكسبوجر 2025» تجربة بصرية فريدة للعائلات والمبدعين

يحوِّل المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في نسخته التاسعة، منطقة الجادة بالشارقة إلى مركز عالمي لفن التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتعبير الإبداعي، ويمكن للعائلات والمبدعين وعشاق الفنون استكشاف العالم عبر عدسات متنوعة، إذ تتميز نسخة العام الجاري، التي تقام تحت شعار «لا شيء أكبر من الصورة» على مساحة 49 ألف متر مربع، بمجموعة واسعة من الخطابات الملهمة، والنقاشات الجماعية، وورش العمل، والمعارض، وعروض الأفلام، واستضافة نخبة من أشهر المصورين والمخرجين في العالم.

ويعرض «إكسبوجر» مجموعة من الأفلام الوثائقية والقصيرة والمشاريع السينمائية، التي تروي قصصاً عالمية وتجارب إنسانية، وتقدم للجمهور فرصة للتفاعل مع المخرجين، واستكشاف أهمية القصص المرئية ودورها في تشكيل فهمنا للعالم.

وتلبية لتطلعات الراغبين في التعرف إلى أفكار ورؤى نخبة من أبرز مصوري العالم، تشهد المنصة «إكس» حوارات ونقاشات مع أشهر المصورين، وتتعمق في العمليات الإبداعية لمجموعة من المشاريع الفنية، وتستكشف موضوعات متنوعة في الثقافة والتاريخ والتأثير الاجتماعي، وتقدم رؤى شاملة حول استخدام التصوير الفوتوغرافي كوسيلة للسرد القصصي.

وتناسب ورش العمل التي ينظِّمها «إكسبوجر» 2025 جميع مستويات مهارات المشاركين، من المبتدئين الذين يتخذون خطواتهم الأولى في عالم التصوير، إلى المحترفين الذين يصقلون مواهبهم وخبراتهم، تحت إشراف خبراء صناعة الفنون البصرية، حيث توفر الورش تجارب تعليمية وتدريبية في مجالات عدة.

ويتضمن «إكسبوجر» 2025 مجموعة استثنائية من المعارض التي تقدم أعمالاً فريدة بأساليب متنوعة وموضوعات مهمة، كمشاريع التصوير الوثائقي والصحافي.

كما يقدم المهرجان معارض فنية وإبداعية، وكذلك معارض البورتريه، والرحلات والمغامرات، وحياة الشارع، التي تروي صورها قصصاً فريدة.

ويقدّم «إكسبوجر» 2025 فرصة فريدة للعائلات لالتقاط صور احترافية مجاناً من قبل مصورين محترفين موجودين في محطات محدّدة داخل المهرجان. كما يقدم المهرجان تجربة جديدة هذا العام مع «إكسبوجر تور باص»، وهو حافلة ذات طابقين تحمل هوية المهرجان.

ويقدّم المهرجان إضافات جديدة، أبرزها «إكسبوجر تور باص»، الذي يأخذ الزوّار في جولة فوتوغرافية بمعالم الشارقة برفقة مصورين محترفين، إضافة إلى محطات مجانية لالتقاط صور احترافية للعائلات.