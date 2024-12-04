منتج هوليوود الشهير من السجن إلى المستشفى

دخل المنتج الهوليوودي الشهير، هارفي واينستين، المسجون في نيويورك بتهمة الاغتصاب، والمصاب بالسرطان، المستشفى بعد نتائج «مقلقة»، أظهرتها فحوص دم أجريت له، على ما أعلن محاميه والناطق باسمه أول من أمس.

وقال المحامي، عمران أنصاري، إن الرجل النافذ سابقاً في هوليوود، البالغ 72 عاماً، الذي ستتم محاكمته مجدداً في نيويورك عام 2025 بتهمة الاغتصاب، نُقل إلى المستشفى بعد «نتيجة فحص دم مقلقة تتطلب رعاية طبية فورية»، وأضاف المحامي أن واينستين الذي يعاني سرطاناً في النخاع العظمي بحسب معلومات صحافية، نُشرت في نهاية أكتوبر الماضي، سيبقى في المستشفى «حتى تستقر حالته».

وأودع المنتج السابق سجن جزيرة ريكرز في نيويورك، في ظروف وصفها محاميه بأنها «سيئة وغير إنسانية»، كما أنه «لا يتلقى أي رعاية»، وفي الرسالة الإلكترونية نفسها، أشار الناطق باسم واينستين، جودا إنغلماير، إلى أن المنتج السابق «يعاني أمراضاً عدة»، وكان واينستين قد نُقل إلى المستشفى بشكل عاجل في سبتمبر لإجراء «جراحة في القلب» قبل إعادة سجنه، ثم مثل أمام محكمة في مانهاتن لجلسات استماع إجرائية، كان آخرها في نهاية أكتوبر، حين حضر على كرسي متحرك، وكان شاحباً ومنهكاً بشكل واضح.