TOP5 Movie

1 «بيتلجوس»

انطلق «بيتلجوس بيتلجوس» بقوة على شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ حقّق الفيلم الذي يعود إلى الشاشة بعد 36 عاماً من جزء أول إيرادات عالية ناهزت 110 ملايين دولار، وفق الأرقام الأولية الصادرة أول من أمس عن شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وقال المحلل في شركة «فرنشايز إنترنتينمنت ريسيرتش» ديفيد أ. غروس إن انطلاقة فيلم تيم بيرتون الشهير «بيتلجوس» عام 1988 لم تكن قوية، لكن «هذه المرة كان المشاهدون يعرفون ما يمكن توقعه» في هذه الكوميديا المتمحورة حول الموت والأشباح.

2 «ديدبول أند وولفرين»

تراجع فيلم «ديدبول أند وولفرين» إلى المركز الثاني بعدما تربّع في الصدارة طويلاً، ولوحظ فارق كبير في المداخيل بين المتصدر ووصيفه.

وتمكّن الفيلم الكوميدي من عالم «مارفل» للأبطال الخارقين من حصد 7.2 ملايين دولار بين الجمعة والأحد الماضيين، ما رفع إجمالي مداخيله في الولايات المتحدة وبقية العالم خلال سبعة أسابيع إلى نحو 1.3 مليار دولار.

٣ «ريغان»

تقدّمَ من المرتبة الرابعة إلى الثالثة برصيد 5.2 ملايين دولار فيلم «ريغان» عن سيرة الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان الذي يتولى دينيس كويد تجسيد شخصيته.

4 «إيليين: رومولوس»

حل رابعاً بانخفاض مركزين فيلم الرعب الخيالي العلمي «إيليين: رومولوس»، إذ حقق هذا الجزء الجديد من سلسلة «إيليين»، وهو التاسع، إيرادات بلغت 3.9 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة بعد طرحه.

ويتناول الجزء الجديد من بطولة كايلي سبايني وديفيد جونسون قصة مجموعة من مستعمري الفضاء يواجهون كائنات مخيفة خلال استكشافهم محطة فضائية مهجورة.

5 «إت إندز ويذ أس»

في المركز الخامس، حل فيلم «إت إندز ويذ أس» من إنتاج شركة سوني، وهو دراما رومانسية مبنية على رواية شهيرة للكاتبة الأميركية كولين هوفر، تؤدي دور البطولة فيها نجمة مسلسل «غوسيب غيرلز» بليك ليفلي.