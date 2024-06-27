صاحب «ذي إكس فاكتور» يبحث عن نجوم جدد.. بشكل مختلف

بعد مرور 14 عاماً على إطلاق فرقة «وان دايركشن» من خلال برنامج «ذي إكس فاكتور»، يبحث قطب الموسيقى والتلفزيون سايمون كاول عن فرقة جديدة من شبان بريطانيين، ليبدأ مشروعاً مختلفاً عن برامج اكتشاف المواهب التي اشتهر بها.

وسيجري كاول اختبارات أداء للفتيان بين 16 و18 عاماً في ليفربول ودبلن ولندن على مدار الصيف، في محاولة لتشكيل فرقة نجوم على مستوى لم تشهده بريطانيا منذ «وان دايركشن»، التي اشتهرت من خلال برنامج «ذي إكس فاكتور»، واستمرت أعواماً قبل أن تتفكك.

وقال كاول لـ«رويترز»: «من الغريب أنه منذ فرقة (وان دايركشن) لم تظهر فرقة بريطانية ناجحة، ولا أفهم السبب».

وأضاف «في ما يتعلق بدخول مجال الموسيقى، فهذا هو أفضل طريق على الإطلاق. ديانا روس صارت ديانا روس لأنها كانت في فرقة (سوبريمز). وبيونسيه صارت بيونسيه لأنها كانت في فرقة (دستنيز تشايلد)».

وعلى عكس «ذي إكس فاكتور»، لن تكون هناك عروض تبث على التلفزيون أسبوعياً، ولا عملية تصويت، بل سلسلة وثائقية محتملة.