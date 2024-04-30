نادين لبكي في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

قبل أسبوعين من انطلاق السباق إلى السعفة الذهبية، أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي، أمس، عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ77 التي تجمع أسماء بارزة في عالم السينما، بينها المخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثل الفرنسي عمر سي.

واختارت إدارة المهرجان الذي سيقام بين 14 و25 مايو المقبل، أربعة رجال وأربع نساء ضمن لجنة تحكيم ستترأسها المخرجة الأميركية غريتا غيرويغ (40 عاماً) التي حقق فيلمها «باربي» نجاحاً واسعاً خلال العام الماضي.

ولم يسبق أن كانت رئاسة لجنة التحكيم من نصيب أحد بمثل هذه السن منذ أن شغلتها صوفيا لورين عام 1966.

وتضم لجنة التحكيم عمر سي (46 عاماً) الذي يحقق خطوة جديدة في مسيرة مهنية كانت استثنائية منذ انطلاقتها مع مسلسل «عمر ايه فريد»، وصولاً إلى دخوله عالم هوليوود كممثل ومنتج، ومروراً بنجاحات حققها في فرنسا (إنتوشابل).

ويُتوقّع أن يثير حضور سي على السجادة الحمراء اهتماماً كبيراً، إذ يُعدّ من الشخصيات السينمائية المفضلة لدى الفرنسيين، ويحظى بشهرة عالمية منذ نجاحه تحديداً في مسلسل «لوبن» (Lupin) عبر منصة نتفليكس.

ويناقش سي الأفضل من بين 22 فيلماً متنافساً مع أعضاء لجنة التحكيم الآخرين، ومنهم أيضاً الممثلة الفرنسية إيفا غرين (43 عاماً).

أما أصغر أعضاء لجنة التحكيم فهي الممثلة ليلي غلادستون (37 عاماً).

وتضمّ اللجنة أيضاً الممثل الإيطالي بيارفرانشيسكو فافينو (54 عاماً)، والمخرج الياباني هيروكازو كور إيدا (61 عاماً)، والمخرج الإسباني خوان أنطونيو بايونا (48 عاماً)، وكاتبة السيناريو والمصورة التركية إبرو جيلان (48 عاماً)، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي (50 عاماً)، التي شاركت ثلاثة أفلام لها في مختلف فئات المهرجان، من بينها «كفرناحوم» الذي نال جائزة لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية عام 2018، وسبق أن كانت عضواً في لجنة تحكيم فئة «نظرة ما» عام 2015 وترأستها عام 2019.

وبات المهرجان جاهزاً للانطلاق بعدما اكتملت لجنة تحكيمه وأُعلن عن لائحة الأفلام الـ22 التي ستتنافس للفوز بالسعفة الذهبية، التي نالها العام الماضي فيلم «أناتومي دون شوت» لجوستين ترييه.

وإضافة إلى عشرات الآلاف من رواد المهرجان، يُتوقع هذا العام حضور كوكبة من نجوم السينما، من بينهم ديمي مور وإيما ستون وسيلينا غوميز وآدم درايفر وريتشارد غير.