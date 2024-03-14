كاميلا تتسلم «باربي».. تشبه الملكة قبل نصف قرن

مع أن غلة «باربي» كانت متواضعة في حفل الأوسكار، لكن باتت لها صديقة جديدة: الملكة كاميلا، التي تلقت، أول من أمس، في لندن، دمية على صورتها تصغرها بـ50 عاماً.

وقالت الملكة (75 عاماً) مازحة، عندما تلقت الدمية ذات الشعر الأشقر المصفف مثل شعرها، والتي ترتدي فستاناً أزرق يشبه لباسها «لقد جعلتني أصغر بـ50 عاماً.. يجب أن تحصل كل امرأة منا على نسختها من باربي».

وسُلمت الهدية لها بعد حفل نُظّم في قصر باكينغهام، احتفاءً بمؤسسة «واو» WOW Women Of the World (أي نساء العالم) التي تترأسها، وتعمل من أجل المساواة بين الجنسين.

ومن بين ضيوف الحفل الذي أقيم في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من مارس، ملكة بلجيكا ماتيلد، والممثلة هيلين ميرين، وهي الراوية لفيلم «باربي» الذي طرح الصيف الماضي.