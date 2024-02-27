«بوب مارلي» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

حافظ فيلم «بوب مارلي: وان لاف» الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً إيرادات بـ13.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها، أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويجسد الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير، الذي سبق أن أدى دور مالكولم إكس في فيلم «وان نايت إن ميامي» شخصية المغني الجامايكي بوب مارلي، الذي حقق نجاحاً باهراً قبل وفاته في 1981 عن عمر ناهز الـ36 عاماً.

وحلّ ثانياً في الترتيب الفيلم التحريكي الذي يستند إلى شرائط «مانغا» المصوّرة «ديمن سلاير». وبلغت إيرادات فيلم «ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا» 11.6 مليون دولار، ما يؤكد النجاح الشعبي لهذه الظاهرة من اليابان. وقال المحلل ديفيد غروس «إنها انطلاقة ممتازة» لفيلم مماثل، وتخطت حتى انطلاقة جزء سابق صدر في مارس الماضي.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «أوردينري إنجيلز» الذي حقق 6.5 ملايين دولار. ويتناول العمل القصة الحقيقية لمصففة شعر من كنتاكي توحد سكان بلدتها الصغيرة لمساعدة أرمل يعتني وحده بابنته المريضة.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «مدام ويب» محققاً إيرادات بستة ملايين دولار. وفي الفيلم المنتمي إلى عالم «مارفل» للأبطال الخارقين، تؤدي الممثلة داكوتا جونسون دور سائقة سيارة إسعاف تتمتع بموهبة التنبؤ بالمستقبل.

وحلّ خامساً فيلم الرسوم المتحركة «مايغريشن» مع إيرادات بلغت ثلاثة ملايين دولار.

وتالياً بقية الأعمال في ترتيب الأفلام الـ10 الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6. «أرغايل» (2.8 مليون دولار).

7. «وونكا» (2.5 مليون دولار).

8. «درايف إواي دولز» (2.4 مليون دولار).

9. «ذي بيكيبر» (مليونا دولار).

10. «ذي تشوزن» (1.8 مليون دولار).