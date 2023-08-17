أرقام شباك تذاكر الأفلام في كوريا.. بمرمى الاتهامات

قال مسؤولون في الشرطة الكورية الجنوبية، أمس، إن مبيعات التذاكر لما لا يقل عن 323 فيلماً عرضت في البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية تم تضخيمها.

وأعلنت وكالة شرطة العاصمة سيؤول النتيجة بعد التحقيق مع ثلاث سلاسل دور سينما رئيسة، و98 موزعاً للأفلام بشأن 462 فيلماً تم إصدارها محلياً في السنوات الخمس الماضية بسبب مزاعم بأن أرقام شباك التذاكر لبعض الأفلام الناجحة زوّرت، وفقاً لوكالة «يونهاب للأنباء».

وقالت وكالة الشرطة إن «ما مجموعه 69 مسؤولاً من سلاسل المسارح، و24 موزعاً للأفلام، أحيلوا إلى النيابة كجزء من التحقيق».

وذكرت الشرطة أنه بالتواطؤ مع موزعي الأفلام، قيل إن مسؤولي دور العرض المتهمين أدخلوا معلومات مبيعات التذاكر المتضخمة في خدمة تجميع شباك التذاكر التابعة لمجلس الأفلام الكوري من مارس 2018 إلى يونيو الماضي ،لتعزيز تصنيفات شباك التذاكر للأفلام التي صدرت في دور العرض. وبيعت التذاكر التي أبلغ عنها المتهمون زوراً في أوقات عرض معينة، ونتيجة للتزوير المزعوم، تم تجاوز عدد المشاهدين البالغ 2.67 مليون مشاهد.