فيلم «كلوس» يحصد أبرز جوائز «ماغريت البلجيكية»

خرج فيلم «كلوس»، للمخرج البلجيكي لوكاس دونت، أكبر الفائزين في نسخة 2023 من جوائز ماغريت السينمائية البلجيكية، مساء أول من أمس، قبل أسبوع من حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث ينافس في فئة أفضل فيلم أجنبي.

وفاز «كلوس» بسبع من أصل 10 جوائز ممكنة، بينها جائزة أفضل سيناريو، و«أفضل فيلم فلمنكي» (من منطقة فلاندر الناطقة بالهولندية)، وأفضل ممثل واعد لإدن دامبرين بدور «ليو». وأخرج الفيلم لوكاس دونت، وهو مخرج ناطق بالهولندية لكنه صوّر أعمالاً بالفرنسية مع عدد لا بأس به من الممثلين الناطقين بالفرنسية. واستقبل الاحتفال السنوي للسينما البلجيكية الناطقة بالفرنسية، الجمهور لأول مرة منذ 2020، بعد إلغاء نسخة 2021، بسبب قيود الجائحة، واقتصار الحضور في نسخة 2022 على المرشحين للجوائز حصراً.