نادية الجندي في «العين السينمائي»: الجمهور لن ينساني

أكّدت النجمة المصرية نادية الجندي، سعادتها بتكريمها من قِبل مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته الخامسة، التي انطلقت الليلة قبل الماضية، وسط حضور واسع من صُنّاع ونجوم الفن السابع، مشيرة إلى أن هذا التكريم له مكانة خاصة لديها، لأنه يأتي من دولة الإمارات، وفي مدينة العين مسقط رأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان محباً لمصر ويحمل له شعبها الكثير من التقدير، إلى جانب أن التكريم جاء بالتزامن مع حصول المهرجان على صفته الدولية.

وكشفت أن علاقتها بأبوظبي تعود إلى فترة الثمانينات من القرن الماضي، إذ شهدت تصوير أحد أهم أعمالها وهو فيلم «الضائعة» من إخراج عاطف سالم، لافتة إلى أنها ليست بعيدة عن الساحة الفنية، إذ تقرأ عدداً من الأعمال الدرامية لتقديم أحدها في الفترة المقبلة، كما تبحث عن عمل متميز تعود به إلى السينما التي تعتبرها بيتها الأول.

وأضافت نادية الجندي - خلال جلسة حوارية نظمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان العين السينمائي الدولي أمس، بحضور مدير المهرجان عامر سالمين والناقد المصري طارق الشناوي - أن «رفضها المشاركة في عديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية ليس تعالياً، ولكنها لا تقبل تقديم عمل دون مستوى الأعمال التي اعتادت تقديمها خلال مسيرتها»، معتبرة أن الجمهور لا يمكن أن ينساها لأن الفن الجيد لا ينسى، وسيظل التاريخ يتذكر رموز الفن مثل محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهم.

وأضافت الفنانة الملقبة بـ«نجمة الجماهير»: «دائماً ما أضع أمام عيني معايير عدة، أهمها ألا أخذل جمهوري، ولا أقدم إلا ما أرضى عنه، رغم أنني أخسر كثيراً من الناحية المالية، وهي معادلة صعبة للغاية، فخلال السنوات الماضية كان يمكن أن أقبل الكثير من الأعمال التي عرضت عليّ وأحقق دخلاً مالياً يلبي احتياجاتي والتزاماتي، مثل فنانين الذين باتوا يقبلون بأعمال ليست قوية لمجرد الوجود على الساحة وتحقيق مكسب مالي، ولكني مازلت متمسكة بالكيف وليس الكم في ما أقدمه».

ونوّهت بأنها قدمت خلال مسيرتها مختلف الأنماط الإنسانية والشخصيات، مثل: الخادمة والممرضة والجاسوسة وغيرها، وكثير منها بعيدة تمام عن شخصيتها الحقيقية، وهو ما يمثل تحدياً صعباً للفنان، وكان نجاحها في تجسيد تلك الشخصيات، ووصولها إلى الجمهور بصدق وواقعية مصدر سعادة كبيرة لها.

وعن قضايا المرأة وتراجعها في السينما المصرية بعد أن كانت موضوعاً للعديد من الأفلام التي تعد علامات في هذا المجال، اعتبرت نادية الجندي أن التراجع لم يقتصر على قضايا المرأة فقط، ولكن على السينما المصرية بشكل عام، وعلى الوعي الذي كانت تتمتع به الأعمال وفرق العمل في الفترات الماضية. ورأت أن جزءاً مهماً من هذا التراجع يعود إلى غياب النصوص الجيدة والكتاب المبدعين.

«نجمة الجماهير»:

• «علاقتي بأبوظبي تعود إلى فترة الثمانينات من القرن الماضي، إذ شهدت تصوير أحد أهم أعمالي وهو فيلم (الضائعة)».

• «رفضي أعمالاً خلال السنوات الماضية ليس تعالياً.. ولكن لن أقبل بشيء دون مستوى الأعمال التي اعتدت تقديمها».

احتفاظ بالبريق

تطرّقت الفنانة نادية الجندي، خلال الجلسة، إلى مجال العمل الدرامي، كاشفة أنها كانت متردّدة في الظهور على شاشات التلفزيون حتى لا تفقد بريقها كنجمة سينما، ثم قدمت عدداً من المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً، من أبرزها «مشوار امرأة»، و«من أطلق الرصاص على هند علام»، و«الملكة نازلي»، و«أسرار» الذي قامت بإنتاجه.

وأشارت إلى أن تجربتها الوحيدة في مجال الكوميديا من خلال مسلسل «سكر زيادة»، كان يمكن أن يخرج بمستوى أفضل، خصوصاً أنه تم توفير كل الإمكانات المالية والإنتاجية، كما جمع فريق عمل متميزاً، في مقدمتهم الفنانة نبيلة عبيد والفنانة سميحة أيوب، ولكنه لم يخرج بالمستوى المتوقع، نظراً إلى ظروف خارجة عن إرادة الجميع، وأهمها جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها.