جيسون ستاثام يروج لفيلمه الجديد من دبي

اختار النجم العالمي جيسون ستاثام الترويج لفيلمه الجديد فيلم operation fortune، من دبي وتم عرضه الأول اليوم بسينما ريل دبي مول.

وينتمي الفيلم لفئتي الجاسوسية والإثارة "الأكشن". وتصدر الفيلم قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل".

الفيلم يروي قصة جاسوس خارق يسمى أورسون فورتشن، والذي يجسد دوره جيسون ستاثام، إذ يتوجب عليه تعقب ووقف بيع تكنولوجيا أسلحة جديدة مميتة يستخدمها سمسار الأسلحة الملياردير جريج سيموندز الذي يجسد دوره هيو جرانت.

بحسب أحداث الفيلم قام فورتشن وطاقمه بتجنيد أكبر نجوم هوليوود داني فرانشيسكو والذي يجسد دوره، جوش هارتنت، لمساعدتهم في مهمتهم السرية حول العالم.

ويجب على فريق الجواسيس قصارى جهدهم لمنع وقوع السلاح في الأيدي الخطأ