بعد مرور 25 عاماً على طرحها.. فيلم مستوحى من أغنية «باربي جيرل»

«باربي جيرل».. إنها أغنية البوب الشهيرة التي استحوذت على أسماع الملايين من الأشخاص حول العالم في تسعينات القرن الماضي. ومن الجدير بالذكر أن عمر هذه الأغنية بلغ الآن 25 عاماً.

وكانت الأغنية التي قدمها فريق «أكوا» الموسيقي الدنماركي النرويجي، قد تم طرحها للجمهور في أبريل من عام 1997، حيث احتلت المراكز الأولى ضمن سباقات أفضل الأغنيات في جميع أنحاء أوروبا.

وسرعان ما تعرضت الأغنية التي كانت تمثل محاكاة لأسلوب حياة باربي وحبيبها كين في بيفرلي هيلز، لمشكلة قانونية مع شركة «ماتيل» المصنعة للدمى، والتي اتهمت الفرقة الموسيقية بإلحاق الضرر بصورة الدمية.

ومن المقرر أن تجسد الممثلة الأسترالية مارجوت روبي (32 عاماً) دور باربي، إلى جانب النجم الكندي رايان جوسلينج (42 عاماً) الذي سيجسد دور كين، في فيلم روائي جديد من المقرر عرضه يوليو 2023.

وستدور أحداث الفيلم الجديد، وهو من إخراج الأميركية جريتا جيرويج (39 عاماً) حول قصة دمية يتم نفيها إلى خارج عالم «باربي لاند». وعلى الرغم من أن الفيلم الجديد لن يتضمن أغنية «باربي جيرل» الشهيرة، فإن الكثيرين سيستمرون في تذكرها أثناء مشاهدتهم للفيلم الجديد، وتحديداً كلما سمعوا كلمة «باربي».