فيض من المحبة يغمر لبلبة.. خلال افتتاح «القاهرة السينمائي»

غمر فيض من المحبة والتقدير الفنانة الشاملة لبلبة لدى تكريمها بجائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر في افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أول من أمس، في دار الأوبرا المصرية.

ووقف مئات من نجوم وصناع السينما ممن اكتظ بهم المسرح لتحية لبلبة التي بدأت مشوارها الفني في عمر الخامسة وقدمت على مدى سبعة عقود نحو 88 فيلماً و260 أغنية وعدداً من المسلسلات التلفزيونية.

وفي نهاية كلمتها بعد تسلم الجائزة من رئيس المهرجان حسين فهمي، كشفت لبلبة أن التكريم في هذا اليوم يأتي بالتزامن مع يوم ميلادها فانهالت عبارات التهنئة من جنبات المسرح.

وكرم المهرجان في افتتاحه أيضاً المخرجة كاملة أبوذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج بيلا تار من المجر بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وتضمن الحفل فقرة استعراضية لمقتطفات من أعمال الفنان الراحل سمير صبري.

كما جرى عرض فيلم قصير للتذكير ببعض الفنانين الذين رحلوا هذا العام، ومنهم الممثل هشام سليم والممثلة مها أبوعوف.

وأعقب مراسم الافتتاح عرض الفيلم الأميركي «آل فابلمان» للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ وبطولة ميشيل وليامز وجابريل لابل وبول دانو.

ويعرض المهرجان، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ويمتد حتى 22 نوفمبر الجاري، نحو 100 فيلم من أكثر من 50 دولة بينها 14 فيلماً في المسابقة الرسمية.

ويمثل مصر في المسابقة الرسمية فيلم «19 ب» من تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، وبطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي وفدوى عابد ومجدي عطوان.

وبجانب أحدث الأفلام المتنافسة على جائزة الهرم الذهبي، يعرض المهرجان 12 فيلماً ضمن قسم «كلاسيكيات القاهرة»، بينها ثلاثة أفلام مرممة هي «الاختيار» للمخرج يوسف شاهين، و«يوميات نائب في الأرياف» للمخرج توفيق صالح، و«أغنية على الممر» للمخرج علي عبدالخالق.

وتُقام العروض بالمسرحين الكبير والصغير للأوبرا ومسرح النافورة وسينما الهناجر وسينما الزمالك وقاعة إيوارت بالمركز الثقافي التابع للجامعة الأميركية في القاهرة.

برنامج

بجانب عروض الأفلام، ينظم مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر الجاري «أيام القاهرة لصناعة السينما» في دورتها الخامسة والتي تشمل نقاشات وندوات ومحاضرات وورش عمل مع نجوم وصناع السينما. كما ينظم المهرجان الدورة التاسعة من «ملتقى القاهرة السينمائي» الذي يقدم جوائز مالية لمشروعات أفلام قيد التنفيذ قدرها 70 ألف دولار وأخرى لوجستية تتمثل في منح توزيع وتسويق واستشارات فنية.

88

فيلماً و260 أغنية وعدد من المسلسلات التلفزيونية شاركت فيها لبلبة.