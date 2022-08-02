فيلم «خورفكان» يواصل حصد الجوائز الدولية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

واصل فيلم «خورفكان»، وهو من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حصد أهم الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية.

وحصد الفيلم الجائزة الذهبية لأفضل فيلم روائي درامي في مهرجان «بيست إسطنبول» للأفلام السينمائية عن الدورة الحالية، بعد منافسة مع عدد كبير من الأفلام العالمية التي تنافست في هذه الفئة من بين 15 فئة أخرى في المهرجان، الذي يعد واحداً من أهم مهرجانات الفن والسينما في إسطنبول، وهو الموثق على موقع الأفلام السينمائي العالمي الشهير IMDB.

وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم تاريخي في مهرجان «بروكسل السينمائي»، وهو مهرجان سينمائي دولي تحتوي مسابقاته على أكثر من 35 تصنيفاً للأفلام الطويلة، وموثق من قبل الموقعين العالميين المتخصصين في صناعة السينما IMDB و filmfreeway، ويعقد المهرجان سنوياً في مركز توبوس للأعمال في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وكان فيلم «خورفكان» قد حصد في يونيو الماضي ثلاث جوائز في مهرجان «أثفيكفاروني» السينمائي الدولي في الهند، وهي جائزة أفضل فيلم آسيوي، وجائزة أفضل تصوير سينمائي وجائزة أفضل مخرج لفيلم آسيوي.

ويجسد الفيلم الملحمة التاريخية لمقاومة أهالي مدينة خورفكان للغزو البرتغالي عام ١٥٠٧م وما تلتها من أحداث ومعارك، حيث يصور الفيلم مقاومة الأهالي بكل شجاعة وبسالة رغم قلة الإمكانات مقابل ما كان يملكه البرتغالي من أسلحة نارية متطورة.

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