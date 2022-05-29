نجاح ساحق لفيلم توم كروز.. 134 مليون دولار في أول أسبوع

المصدر: لوس أنجلوس – رويترز

نفذ النجم توم كروز مخاطرة ربما تكون من أكثر مخاطراته جرأة خلال مسيرته المهنية ألا وهي جذب الجمهور لفيلم لا يدور حول الأبطال الخارقين. وتمكن فيلمه (توب جان: مافريك) من تحقيق نجاح ساحق في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه إذ جمع 134 مليون دولار من 4732 دار عرض سينمائي في أميركا الشمالية.

ومن المتوقع أن يصل ما جمعه الفيلم بحلول غد الاثنين إلى 151 مليون دولار مما تخطى التوقعات ووضع معيارا جديدا مرتفعا لما تحققه الأفلام في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية التي تتزامن مع عطلة يوم الذكرى الأميركية.

جاء هذا الإقبال الكبير بفضل الجرعة الكبيرة من الحنين للماضي لدى كثير من محبي الفيلم الأول (توب جان).

وتحول الفيلم بتلك البداية القوية لأعلى فيلم يحصد إيرادات العرض الأول في تاريخ كروز المهني الممتد على مدى 40 عاما وأول فيلم له يتخطى مئة مليون دولار في عطلة الأسبوع الأولى للعرض. ويأتي في المرتبة الثانية في ذلك، بعد أن كان الأول قبل فيلمه الجديد، فيلم (وور أوف ذا وورلدز) أو "حرب العوالم" والذي كان قد حقق 64 مليون دولار في بداية عرضه.

ولم يجرؤ سوى فيلم واحد من إنتاج ديزني وتوينتيث سينشري وهو (ذا بوبس برجرز موفي) على أن تكون بداية عرضه مع (توب جان) وهو فيلم مبني على مسلسل كرتوني تلفزيوني عرض لفترة طويلة وحقق 12 مليون دولار من 3425 دار عرض سينمائي وهو ما ضمن له المركز الثالث هذا الأسبوع في إيرادات شباك التذاكر.

وتراجع فيلم الإثارة والرعب (دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس) للمركز الثاني بعد ثلاثة أسابيع قضاها في الصدارة وحقق 16 مليونا في رابع أسبوع من العرض من 3805 دور للعرض السينمائي، ليرتفع بذلك ما حصده الفيلم الذي يقوم ببطولته بنديكت كومبرباتش إلى 375 مليون دولار.

وفي المركز الرابع جاء فيلم (داونتون آبي: أيه نيو إيرا) إذ جمع 5.9 مليون دولار بين الجمعة والأحد. وفي المركز الخامس جاء فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا باد جايز) من إنتاج يونيفيرسال وجمع 4.6 مليون دولار.

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