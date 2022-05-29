بدء توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي

المصدر: كان - د ب أ

بدأ حفل جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي مساء السبت من خلال توزيع أولى الجوائز.

وحصلت الفنانة الإيرانية زار أمير إبراهيمي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "العنكبوت المقدس".

وتؤدي إبراهيمي في الفيلم دور صحافية تتعقب أثر سفاح وقاتل محترف.

وحصلت الأمريكيتان رايلي كيو وجينا جاميل جائزتين على دورهما في فيلم "حصان الحرب" (وور بوني)، وهو من باكورة أعمالهما.

وفي بداية الحفل أشادت الممثلة البلجيكية فيريجيني إيفيرا مديرة الحفل بأفلام المهرجان التي أظهرت القوة السياسية الحقيقية للثقافة".

وأعلن مهرجان كان السينمائي فوز فيلم (تريانجيل أوف سادنس) "مثلث الحزن" للمخرج السويدي روبن أوستلوند بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في المهرجان.

كما أعلن المهرجان فوز فيلمي (كلوز) "قريب" للمخرج لوكاس دونت و(ستارز آت نون) "نجوم في الظهيرة" للمخرجة كلير دوني بجائزة لجنة التحكيم.

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