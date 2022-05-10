أفضل فيلم في «مهرجان مالمو».. جزائري

المصدر: مالمو ■ رويترز

فاز فيلم «سولا»، للمخرج الجزائري صلاح إسعاد، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مالمو للسينما العربية، الذي أسدل الستار على دورته الـ12، أول من أمس، في السويد.

وحازت بطلة الفيلم سولا بحري جائزة أفضل ممثلة في المهرجان، فيما حصل المصري محمد ممدوح على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «أبوصدام» للمخرجة نادين خان.

وفاز التونسيان أنيس الأسود وشامة بن شعبان بجائزة السيناريو عن فيلم «قدحة»، كما حصد مواطنهما مهدي هميلي جائزة الإخراج عن فيلم «أطياف».

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «فرحة» من إخراج الأردنية دارين سلام. كما نوهت اللجنة بالفيلم الأردني «الحارة»، للمخرج باسل غندور.

ويعد المهرجان الذي تأسس عام 2011 في مدينة مالمو السويدية أكبر مهرجان للأفلام العربية بمنطقة الدول الاسكندنافية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز بجائزة أفضل فيلم «لولا فسحة المترو» للمخرج جورج هاشم من لبنان. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «من القاهرة»، للمخرجة المصرية هالة جلال.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة أفضل فيلم «ثم يأتي الظلام» للمخرجة ماري روز أسطا من لبنان، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم «شيطانة» إخراج أميل غويلاتي من تونس.

ونوهت لجنة التحكيم بفيلمي «ليل» للمخرج الفلسطيني أحمد صالح، و«ومن ثم يحرقون البحر» إخراج ماجد الرميحي من قطر.

وذهبت جائزة الجمهور، المقدمة من مكتب الثقافة في مالمو، للفيلم الأردني «الحارة»، بطولة عماد عزمي ومنذر رياحنة وميساء عبدالهادي ونادرة عمران.

وقال مؤسس ومدير المهرجان محمد قبلاوي في كلمة الختام: «بعد دورة هي الأكبر في تاريخ المهرجان، كماً وكيفاً، يجب أن نعمل بدءاً من اليوم أو من الغد كي نظل على المستوى نفسه للعام المقبل». وأضاف «اليوم نودع الدورة الـ12 من المهرجان، ولكن تبقى في ذاكرتنا أفلام جميلة ورائعة شاهدناها، وأصدقاء جدد تعرفنا إليهم، وذكريات جمعتنا في هذه المدينة الحميمة، مع زيادة بالمعرفة والثقافات المختلفة».

وعرض المهرجان في الختام الفيلم المصري «حامل اللقب»، للمخرج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد ودينا الشربيني وأحمد فتحي ومحمد سلام.

محمد قبلاوي:

• «بعد دورة هي الأكبر في تاريخ المهرجان، كماً وكيفاً، يجب أن نعمل بدءاً من اليوم أو من الغد كي نظل على المستوى نفسه للعام المقبل».

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