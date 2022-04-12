56 فيلماً «حضورياً» في مهرجان مالمو

المصدر: القاهرة ■ رويترز

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، أول من أمس، برنامج دورته الـ12، التي ستنظم في الفترة من الرابع إلى التاسع من مايو المقبل.

وكان المهرجان الذي يقام سنوياً بمدينة مالمو في جنوب السويد، مزج في العامين الماضيين بين الحضور الفعلي والافتراضي بسبب جائحة فيروس «كورونا» ليعود هذا العام حضورياً وفي برنامجه 56 فيلماً.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلماً من مصر ولبنان وسورية وتونس والجزائر والمغرب والعراق والأردن والسعودية.

ومن أبرز أفلام هذه المسابقة: «كوستا برافا»، الذي رشحه لبنان للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، و«أبوصدام» من مصر، الذي فاز بطله محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ديسمبر الماضي.

وتضم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ثمانية أفلام من لبنان ومصر وتونس والمغرب وفلسطين، فيما تضم مسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلماً، وتتوزع بقية الأفلام على البرامج الموازية خارج المنافسة.

ويعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الأردني «بنات عبدالرحمن» من تأليف وإخراج زيد أبوحمدان وبطولة صبا مبارك وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم الباشا وخالد الطريفي والطفلة ياسمينة العبد.

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