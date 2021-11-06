فيلم الأسبوع.. سبنسر Spencer

المصدر: الإمارات اليوم

المدّة:

- ساعتان.

النوع:

- سيرة شخصية ودراما.

القصّة:

- العلاقة بين الأميرة ديانا، وزوجها الأمير تشارلز، فاترة منذ فترة طويلة والشائعات عن الخيانة والطلاق أصبحت كثيرة جداً، إلى أن قرّرت ديانا إنهاء زواجها من الأمير تشارلز خلال إجازة عيد الميلاد مع العائلة المالكة.

إخراج وتأليف:

- بابلو لاراين.

تمثيل:

- كريستين ستيوارت، تيموثي سبال، جاك نيلن.

شاهدوه في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.ae

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