الجمهور المصري يتحدى الوباء بإقبال منقطع النظير على السينما.. وأحمد عز يهزم كل النجوم

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

رغم تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، وتحذيرات وزارة الصحة المكثفة خلال هذه الفترة، لم تتأثر الحركة السينمائية بدور العرض، بل على العكس خشي الجمهور - حسب تصريحات بعض صناع السينما - من فرض الحظر مرة أخرى بشكل مفاجئ؛ ولذلك زاد الإقبال على دور العرض.

وتشهد دور العرض السينمائي المصرية منافسة شرسة بين أفلام عدة أحدثها فيلم «30 مارس» لأحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وأسماء أبواليزيد، وحقق الفيلم نحو 600 ألف جنية في أول يومين لعرضه.

وتتنافس كذلك على قمة الإيرادات سبعة أفلام، هي: «العارف»، و«موسى»، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، و«الإنس والنمس»، و«مش أنا»، و«200 جنيه»، و«ماكو».

وأكد عضو غرفة صناعة السينما المصرية المنتج هشام عبدالخالق أن الأفلام انتصرت على المخاوف من الوباء خاصة في الفترة الأخيرة. وحققت إيرادات جيدة جداً على عكس التوقعات التي رجح معظمها كفة هروب الجمهور بسبب الموجة الرابعة لـ«كورونا» ومتحور دلتا.



«العارف»

جاء فى المركز الأول فيلم «العارف.. عودة يونس»، إذ حقق رقماً ضخماً، ووصلت قيمة إيراداته حتى آخر بيان من غرفة صناعة السينما إلى 57 مليوناً و887 ألف جنيه. وبهذا يتصدر الفيلم أكبر ايرادات سينمائية، ويحتل قائمة «البوكس اوفيس» المصري لأفلام الصيف والعيد. والفيلم بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، ومحمد ممدوح. وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

«النمس والإنس»

استقر بجدارة في المركز الثاني في مجمل الإيرادات فيلم «الإنس والنمس» للفنانين محمد هنيدى ومنة شلبي وصابرين، والعمل من إخراج شريف عرفة . وحقق الفيلم إيرادات إجمالية وصلت إلى 47 مليونا و832 ألف جنيه.



«مش أنا»

جاء فى المركز الثالث فيلم «مش أنا» بإيرادات بلغت 45 مليوناً و349 ألف جنيه. وقصة الفيلم تدور حول الشاب حسن (تامر حسني)، الشخصية ذات الطباع المختلفة، والذي يعاني مرضاً نفسياً، وتصدر منه تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده رغماً عنه، وكأن شخصاً آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.



«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

حل في المركز الرابع النجم كريم عبدالعزيز بفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات بلغت قيمتها 39 مليونا و511 ألف جنيه. والفيلم يشارك في بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز كل من ماجد الكدواني ودينا الشربيني، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

«موسى»

جاء فى المركز الخامس فيلم «موسى»، إذ حقق إيرادات بلغت حتى الآن 14 مليوناً و129 ألف جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، وصلاح عبدالله، مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي، وأحمد حاتم.

«ماكو»

أتى فيلم «ماكو» في المركز السادس، وحقق إيرادات بلغت قيمتها خمسة ملايين و968 ألف جنيه. والفيلم بطولة بسمة وناهد السباعي ونيقولا معوض وعمرو وهبة والتركي مراد يلدرم وعدد من الفنانين. ويدور الفيلم حول غرق العبارة المصرية سالم اكسبريس .



«200 جنيه»

رغم حشد النجوم الكبير الذي جمعه فيلم "200 جنيه" لكنه احتل المركز السابع وبلغت إيراداته أربعة ملايين و831 ألف جنيه.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من: ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزي وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

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