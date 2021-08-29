فيلم رعب يتصدر إيرادات السينما.. ودوين جونسون يتراجع

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تصدر فيلم الرعب الجديد (كاندي مان) «رجل الحلوى» إيرادات السينما في أميركا الشمالية، مسجلاً 22.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة يحيى عبدالمتين وتيونا باريس وناثان ستيورات جاريت وفانيسا وليامز ومن إخراج نيا داكوستا.

وتراجع فيلم الإثارة الكوميدي «فري جاي» «شاب حر» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 13.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة ريان رينولدز وجودي كومر وجو كيري وتايكا وايتيتي وإخراج شون ليفي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «بو باترول: ذا موفي» من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققاً إيرادات بلغت 6.6 مليون دولار.

كما تراجع فيلم المغامرات «جانجل كروز» «رحلة الغابة» من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلاً خمسة ملايين دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وإدجار راميرز وجيسي بليمنز وجاك وايتهول ومن إخراج جومي كوليت سيرا.

وهبط فيلم الرعب «دونت بريث2» «لا تتنفس» إلى المركز الخامس مسجلا 2.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة ستيفن لانج ومادلين جرايس وآدم يونج ومن إخراج رودو ساياجيس.

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