محمد هنيدي يلاحق أحمد عز.. العبرة بالنهاية في سباق الإيرادات

المصدر: نجلاء سليم ■ القاهرة

إيرادات ضخمة اقتربت من حاجز الـ200 مليون جنيه حققتها أفلام موسم الصيف والعيد في دور العرض المصرية حتى الآن. ويبدو أن الأفلام ستستمر في حصد ملايين أخرى، كون هذا الموسم الذي دمج بين الصيف والعيد من أبرز المواسم السينمائية منذ سنوات على الإطلاق.

ورغم تفاوت الإيرادات اليومية، وتصدّر أفلام لشباك التذاكر اليومية في الأيام الأخيرة، مثل فيلم «الإنس والنمس» لمحمد هنيدي ومنة شلبي، فإن العبرة بالنهاية لمجموع الإيرادات التي حققتها الأفلام بشكل عام منذ عرضها وحتى الآن.

ويتصدر فيلم «العارف» إيرادات هذا الموسم بتحقيقه نحو 52 مليون جنيه، وهو أعلى رقم حتى الآن في الموسم السينمائي. وبدأ عرض الفيلم في 14 يوليو الماضي، إذ يقترب من الأسبوع الخامس، وهو عمل «أكشن سياسي كوميدي» من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومحمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد علاء الديب.

بينما وصلت إيرادات فيلم «مش أنا» إلى 45 مليون جنيه تقريباً، ليحتل بذلك المركز الثاني في القائمة، وهو من بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحة، وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

بينما حقق محمد هنيدي طفرة كبيرة بفيلم «الإنس والنمس» بعد مرور أكثر من أسبوعين على طرحه، بإجمالي إيرادات 40 مليوناً و443 ألف جنيه تقريباً. والعمل من بطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، وشريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم من قصة وإخراج شريف عرفة.

أما فيلم الكوميديا «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» فحقق حتى الآن إيرادات اقتربت من 39 مليوناً و296 ألف جنيه، وكان من المتوقع أن يحصد كريم عبدالعزيز رقماً أكبر من ذلك بسوق السينما المصرية. والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

ورغم إيراداته اليومية الجيدة التي تصل ما بين 500 ألف ومليون جنيه يتذيل القائمة فيلم «موسى»، لأنه عرض منذ أيام قليلة مقارنة بالأعمال الأخرى، إذ وصل إجمالي إيراداته إلى ثمانية ملايين و533 ألف جنيه بعد أسبوع واحد من عرضه بالسينمات المصرية. والفيلم بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، وصلاح عبدالله، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

بينما حققت أفلام العيد أرقاماً جيدة أيضاً، إذ وصل فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال وغادة عادل لإجمالي إيرادات بلغت 19 مليوناً و393 ألف جنيه في 13 أسبوعاً، وبعده فيلم «ديدو» بنحو 17 مليون جنيه.

أما فيلم «ماما حامل» فحقق 11 مليون جنيه تقريباً، وهو من بطولة ليلي علوي وبيومي فؤاد.

ولم تصل دينا الشربيني بفيلم «ثانية واحدة» لنجاح ملموس وتذيلت القائمة، بإجمالي ثلاثة ملايين و695 ألف جنيه فقط، لترحل مبكراً ويرفع فيلمها من دور العرض المصرية لطرح أفلام أخرى جديدة.

200 «جنيه»

مع هذه الإيرادات الضخمة لحصيلة أفلام عيد الأضحى وموسم الصيف، ستطرح أفلام جديدة، على رأسها فيلم «200 جنيه» لأحمد السقا وإسعاد يونس وغادة عادل ومي سليم وعدد من النجوم.

وكذلك منتظر عرض فيلم «تماسيح النيل» لمصطفى خاطر وحمدي الميرغني وخالد الصاوي وسوزان نجم الدين.

• حقق هنيدي طفرة بفيلم «الإنس والنمس» بعد مرور أسبوعين من طرحه.

• لم تصل دينا الشربيني بفيلم «ثانية واحدة» لنجاح ملموس وتذيّلت القائمة.

• 52 مليون جنيه حققها فيلم «العارف» إيرادات خلال هذا الموسم، وهو أعلى رقم حتى الآن في الموسم السينمائي.

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