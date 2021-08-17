«فري غاي» يتصدر شبّاك التذاكر في الصالات الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

تصدّر فيلم الحركة الكوميدي «فري غاي»، المستوحى من عالم ألعاب الفيديو، شبّاك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأيام الأولى لعرضه، محققاً إيرادات بلغت 28.4 مليون دولار. وحل فيلم الرعب «دونت بريذ 2» الذي يدور حول لعبة قتل جماعي يقوم بها شخص كفيف من قدامى المحاربين، في المركز الثاني محققاً 10.6 ملايين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع.

وأعقبه في المرتبة الثالثة فيلم المغامرات العائلي «جانغل كروز» من شركة «ديزني»، وحقق تسعة ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واحتل المرتبة الرابعة فيلم «ريسبكت» الذي يروي سيرة ملكة موسيقى السول، أريثا فرانكلين، محققاً إيرادات بلغت 8.8 ملايين دولار. وفي المرتبة الخامسة جاء فيلم «ذي سويسايد سكواد» الذي حصد 7.8 ملايين دولار.

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