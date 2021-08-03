«بوك ماي شو» تطلق خدمة جديدة لحجز تذاكر الأفلام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت منصة «بوك ماي شو»، عن تعاونها مع صالات «روكسي سينما»، و«نوفو سينماز»، و«سينيبوليس»، لتصبح بذلك أول منصة إلكترونية تجمع تذاكر الأفلام من كل صالات السينما في منطقة الخليج العربي.

وتعاونت المنصة مع «بريو هب»، لتوفير التذاكر إلى أكثر من 250 وجهة جذب رائدة على مستوى المنطقة.

وتأتي إضافة هذه الخدمات بعد النجاح الذي حقّقته المنصة في الإمارات، في مجال حجز تذاكر الفعاليات الحيّة.

وقال مدير شؤون الشرق الأوسط في منصة «بوك ماي شو الإمارات»، لورانس هارادين: «نجحت منصة (بوك ماي شو) في تحقيق مكانة لافتة منذ انطلاقتها في المنطقة عام 2019، من خلال توفير العديد من الخيارات الترفيهية. وتأتي إضافة تذاكر الأفلام ووجهات الجذب إلى المنصة، تأكيداً على مواصلة الجهود لتحقيق التكامل في المنصة، وتوفير مختلف التجارب الترفيهية في دول الخليج العربي».

ويمكن لجميع سكان الإمارات وزوّارها الاستفادة من المنصة لحجز مجموعة من الأنشطة الترفيهية، تتضمن أفضل الأفلام وأحدثها، والسباحة مع الدلافين في أتلانتس النخلة، والتزلج خلال موسم الصيف، والاستمتاع بتجارب الثقافة الإماراتية، والعروض الحيّة لبعض ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم.

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