«الرحلة».. أول فيلم «أنيميشن» سعودي ياباني بتقنية 4DX

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «مانجا للإنتاج»، التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك»، العرض الأول لفيلم «الرحلة»، الذي يعد أول فيلم «أنيميشن» سعودي ياباني.

ويوفر فيلم الرسوم المتحركة للمشاهدين تجربة سينمائية استثنائية، حيث يعتبر أول فيلم سينمائي سعودي يعرض للجمهور بتقنية الـ4DX. ومن المخطط أن يتم عرض الفيلم في صالات السينما في اليابان الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة لفيلم «الرحلة» الدكتور عصام بخاري: «نحن فخورون بإطلاق فيلم الرحلة، الذي يعكس المستوى العالي للفنانين الموهوبين من المملكة بالتعاون مع كبار الخبراء من اليابان، إضافة إلى سعينا الى التميز في إظهار الأعمال المحلية في المجال الفني. وسيكون الفيلم متاحاً عالمياً وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط».

فيلم «الرحلة» مستوحى من تاريخ شبه الجزيرة العربية، ويروي قصة أوس الخزاف ذي الماضي الغامض، الذي يخوض معركة ملحمية للدفاع عن مدينته. وعلق الممثل الصوتي السعودي للبطل «أوس» نصار النصار: «تشرفت بالحصول على فرصة تأدية صوت الشخصية الرئيسة في فيلم (الرحلة). وكوني جزءاً من فريق عمل إنتاج يعرض جمال وثقافة المملكة العربية السعودية فهي تجربة عظيمة، وأنا على يقين بأن العمل سيترك المشاهدين متشوقين للمزيد من الأعمال الفنية من أبناء المملكة».

وأشارت المخرجة الفنية للفيلم سارة محمد، إلى أن «ثقافة الأنمي واسعة ومنتشرة في الشرق الأوسط، خصوصاً في المملكة العربية السعودية، لذا فإن كونك جزءاً من فريق إنتاج أول فيلم أنمي سعودي يعد تجربة عظيمة وثرية. أردنا الحفاظ على أصالة الثقافة السعودية في فيلم (الرحلة) مع الالتزام بأسلوب إنتاج الأنمي، لذلك كان تحقيق التوازن الدقيق أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا. ليس لدينا أدنى شك في أن الفيلم سيحقق نجاحاً كبيراً، ويحقق رغبة رواد السينما في الحصول على المحتوى المحلي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news