دور سينما خليجية تطلق حملة: الشاشات الكبيرة تنتظركم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تضافرت جهود تسعة من العارضين السينمائيين من دول مجلس التعاون الخليجي، لإطلاق حملة هي الأولى من نوعها في هذا المجال بالمنطقة، لتنشيط وتشجيع ارتياد الصالات السينمائية. وتهدف الحملة إلى تذكير الجماهير بالأسباب التي تقودهم إلى ارتياد السينما وحثهم على العودة مجدداً إلى الصالات في بلدانهم، بعد التأثير النطاق الذي طال القطاع جراء الجائحة العالمية.

وانطلقت حملة #في_السينما_غير عبر تعاونٍ يجمع كبار العارضين السينمائيين في المنطقة، ويضم «ڤوكس سينما» و«نوفو سينما» و«موڤي سينما» و«سينيما سينيبوليس» و«إيه إم سي سينما» و«سينما أمبير» و«روكسي سينما» و«ستار سينما» و«سينما موكتا A2».

ويسلط الفيلم الترويجي القصير للحملة، الذي عملت على تصميمه وتطويره وكالة «فريدوم» الإبداعي، ومدته 50 ثانية، الضوء على المعنى الحقيقي لمشاهدة الأفلام في مكانها الطبيعي على الشاشات الكبيرة، ويُختتم بشعار «لأن مشاهدة الأفلام شيء، وتجربة السينما شيء ثانٍ.. واستثنائي».

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