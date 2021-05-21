«أفلام بأيدينا».. معمل سينمائيّ كبير للأطفال بتقنيات بسيطة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

استطاع الأطفال المشاركون في ورشة «أفلام بأيدينا» أن يصنعوا مشاهد فيلمية إبداعية غاية في الإتقان، معتمدين على تقنيات متطورة، وخطوات مبسطة، أوصلتهم لإنتاج أفلامهم القصيرة بجودة عالية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «لخيالك»، حتى 29 الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتوزع الأطفال خلال الجلسة إلى مجموعات، كل واحدة خُصص لها صندوق أبيض، أشبه بنافذة تطل على عالم خفي، يحتوي على مشاهد مستوحاة من الطبيعة، ويمتلك الكثير من العناصر التي شكلت موضوع الفيلم، وأرفق مع هذا الصندوق جهاز محمول لالتقاط الصور والمشاهد، وما إن بدأت المدربة بشرح الخطوات، حتى باشر الأطفال بتحريك النماذج بخطوات منتظمة للوصول إلى لقطات متتابعة ومنتظمة.

وبعد الانتهاء من تحريك الشخصيات والتقاط المشاهد لها، بدأ الأطفال في توليف المواد النهائية، وصفها، ثم انتقلوا إلى مزجها من خلال برامج متطورة، قامت المدربة بإرشادهم حول أهم الخطوات المستخدمة فيها، فمنهم من وضع الموسيقى، وآخر نسّق الحركات برؤية مختلفة، وأضاف إليها الألوان، حتى تحولت الورشة إلى معمل سينمائي كبير، اشترك فيه الجميع لصناعة أفلام عكست مخيلة الصغار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news