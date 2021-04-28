أنتوني هوبكنز في رسالة الأوسكار: جائزة غير متوقعة

المصدر: لندن ■ رويترز

أشاد أنتوني هوبكنز بالراحل تشادويك بوزمان، في رسالة شكر فيها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، لمنحه جائزة الأوسكار التي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تذهب إلى بوزمان.

وفاز هوبكنز (83 عاماً) بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «الأب» (ذا فاذر)، الذي جسد فيه شخصية رجل يصارع مرض الخرف. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تذهب الجائزة إلى الراحل بوزمان، لدوره في آخر أفلامه «ما رينيز بلاك بوتوم».

وفي كلمة من موطنه ويلز، قال هوبكنز في رسالة بالفيديو على «إنستغرام» إن الجائزة، وهي ثاني جائزة أوسكار في مسيرته المهنية، كانت غير متوقعة.

وأضاف «صباح الخير، أنا هنا في وطني في ويلز.. في عمر 83 عاماً، لم أكن أتوقع أن أحصل على هذه الجائزة، لم أتوقع ذلك حقاً. شكراً جزيلاً لكم جميعاً».

وتابع «أريد أن أوجه التحية لتشادويك بوزمان، الذي رحل عنا مبكراً جداً».

وتوفي بوزمان، نجم فيلم «بلاك بانثر»، العام الماضي، عن 43 عاماً، بعد معركة استمرت أربع سنوات مع سرطان القولون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news