وقائع «أوسكار 2021» ستُبث على الهواء مباشرة

المصدر: لوس أنجلوس- رويترز

قال منظمو حفل جوائز الأوسكار، اليوم، إن الحفل، الذي سيقام في أبريل، سيكون بالحضور الشخصي، وسيُبث على الهواء مباشرة من مواقع عدة.

وقال متحدث باسم أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية، التي تنظم حفل جوائز الأوسكار، في بيان: «من أجل تنظيم عرض بالحضور الشخصي، كما يرغب جمهورنا العالمي في مشاهدته، مع التكيف مع متطلبات الجائحة، سيُبث الحفل مباشرة من مواقع عدة، ومنها مسرح دولبي الشهير».

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