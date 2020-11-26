مخرج إماراتي في لجان تحكيم «القاهرة السينمائي»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من الثاني إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلماً من 43 دولة، من بينها 20 فيلماً في عروضها العالمية والدولية الأولى. وضمّت لجان التحكيم أسماء نجوم، مثل: يسرا اللوزي ومحمد فراج وريهام عبدالغفور والمخرج الإماراتي علي مصطفى، إضافة إلى عدد من المخرجين المشاهير العرب والعالميين.

وتشمل لجنة تحكيم المسابقة الدولية رئيس اللجنة: المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، ومن أعضاء اللجنة:

كريم إينوز، مخرج وكاتب وفنان بصري برازيلي، برهان قرباني، مخرج ألماني، جابي خوري، منتج سينمائي مصري، إضافة إلى النجمة المصرية لبلبة، وتضم اللجنة أيضاً نايان جونزاليز نورفيند، وهي كاتبة وممثلة مكسيكية، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية فتضم

الفنانة المصرية يسرا اللوزي، كما تضم اللجنة علي مصطفى، وهو مخرج ومنتج إماراتي، وزينة دكاش، وهي ممثلة ومؤلفة ومخرجة لبنانية، وتضم لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي إيفان إيكتش، وهو مخرج صربي، والممثل المصري محمد فراج، وعلا الشيخ، ناقدة سينمائية فلسطينية/‏‏أردنية. أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة فهم: تيزيان بوشي، مخرج ومبرمج سويسري، والنجمة المصرية ريهام عبدالغفور، وأنيسة داوود، ممثلة ومخرجة ومنتجة تونسية.

أما أعضاء لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي محسن البصري، مخرج وكاتب مغربي، محمد العمدة، مخرج ومنتج سوداني، مي عودة، مخرجة ومنتجة فلسطينية.

وتضم لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي):

ياقوت الديب، ناقد وباحث سينمائي مصري، إيلينا روباشيفسكا، ناقدة سينمائية أوكرانية، أندريس إ. لارسون، ناقد وكاتب ومنتج ومونتير سويدي.

علي مصطفى مخرج ومنتج إماراتي، فازت أفلامه بعدد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عدة.

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