«الشارقة السينمائي للأطفال» يبحث وضع ومستقبل السينما الخليجية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يناقش مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، التابع لمؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، واقع السينما الخليجية ومستقبلها، في ظل الخيارات التكنولوجية الحديثة ومنصات البثّ الحيّ المتعددة، خلال حلقة نقاشية افتراضية تنظمها يوم السبت المقبل 28 نوفمبر عبر منصة زووم.

وتستضيف الحلقة النقاشية فريق عمل الفيلم السعودي الروائي الطويل «شمس المعارف»، للتحدث عن تجربتهم ومشاركة أفكارهم ورؤيتهم حول الوضع الراهن للسينما الخليجية، حيث يشارك كلٌّ من صهيب قُدس، المؤلف والمنتج والشخصية الرئيسة في الفيلم، والناقد السينمائي السعودي براء عالم، شخصية رئيسة في الفيلم.

كما تستضيف الحلقة النقاشية الفنان الكوميدي إسماعيل الحسن، الذي يشارك بدور رئيس في العمل، ومغني موسيقى «الراب» والممثل أحمد الصدام، الذين يسلطون الضوء على دور صنّاع الأفلام الشباب في إيجاد أنماط سينمائية جديدة، وأثر فيلم «شمس المعارف» في تغيير نظرة الشباب للسينما الخليجية التقليدية، وغيرها.

وسيتناول ضيوف الحلقة النقاشية الرؤية التي انطلق منها فريق العمل في صناعة الفيلم، باعتباره أحد الأعمال غير التقليدية، الذي تعرضه منصة (نتفليكس) الأميركية، وتدور أحداث موضوعه الكوميدي الجاذب وعناصره المبدعة، حول تأثير الإنترنت على الشباب السعودي.

ويسلط الفيلم الضوء على الأثر الذي أحدثه الفضاء الافتراضي على الشاب حسام، الشغوف بصناعة المحتوى، إلى درجة يهمل فيها دراسته، بحثاً عن إنتاج فيلم دون ميزانية، كما يتناول الفيلم نماذج من الشباب السعودي الذين تغيّرت حياتهم بسبب الإنترنت، بالإضافة إلى تتبع مسيرة صناعة المحتوى السعودي منذ التسعينات وحتى اليوم.

• «الندوة» تتطرق إلى أثر التكنولوجية ومنصات البثّ الحيّ.

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