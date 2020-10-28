انطلاق فعاليات منتدى سينما الشرق الأوسط

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثالثة من منتدى سينما الشرق الأوسط، بدعم من شركات عملاقة في صناعة السينما بالمنطقة. ويناقش المؤتمر على مدى يومين آخر المشروعات والمستجدات في قطاع السينما، فضلاً عن تأثير «كوفيد-19» على هذا القطاع، إلى جانب التوقعات المتعلقة به والخطط المرسومة ورؤية التعافي.

وينظم المنتدى في فوكس سينما، مول الإمارات، بمشاركة 28 جهة رائدة في مجال الإنتاج، والتوزيع، والبناء والتكنولوجيا في عالم السينما تحت سقف واحد. وللمرة الأولى في تاريخها، تُقام الفعالية بصيغة هجينة، إذ ترحّب بالمشاركين الحاضرين شخصياً أو افتراضياً عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

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