50 فيلماً مجاناً «عيدية» منصة «أوان» الرقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي، في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن إتاحة أكثر من 50 فيلماً سينمائياً عبر منصة «أوان» الرقمية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتضم قائمة الأفلام التي ستتاح للجمهور متابعتها مجاناً بداية من أول أيام عيد الفطر: «مرجان أحمد مرجان» و«حتى لا يطير الدخان» لعادل إمام، و«الرجل الغامض بسلامته»، «نمس بوند»، «أسد وأربع قطط»، «السيد أبو العربي»، «غبي منه فيه»، و«الحب الأول» لهاني رمزي، ولأحمد السقا: «الجزيرة»، «تيمور وشفيقة»، «حرب أطاليا»، و«تيتو»، ولرامز جلال: «شبه منحرف»، و«حد سامع حاجة»، ولمحمد هنيدي: «فول الصين العظيم»، و«عسكر في المعسكر»، ولمصطفى قمر: «حبك نار»، «بحبك وأنا كمان»، و«قلب جريء»، بالإضافة إلى فليمي محمد سعد: «عوكل» و«اللمبي»، وفيلم «الداده دودي» لياسمين عبدالعزيز، وفيلم «حرامية في تايلاند» لكريم عبدالعزيز، و«سيد العاطفي» و«خالتي فرنسا» و«كلم ماما» لعبلة كامل.

كما ستتاح للجمهور فرصة متابعة فيلم «السفاح» لهاني سلامة، و«عزبة آدم» لمحمود ياسين وفتحي عبدالوهاب، وفيلم «كلاشينكوف» لمحمد رجب وغادة عادل، وفيلم «كيمو وأنتيمو» لعامر منيب ومي عز الدين، وغيرها من الأفلام المجانية.

تأتي باقة الأفلام التي سيتابعها الجمهور على منصة «أوان»، لتضاف إلى المكتبة السينمائية التي تضم نخبة من كلاسيكيات السينما العربية التي يؤدي بطولتها كبار النجوم في العالم العربي أمثال: فاتن حمامة، فريد شوقي، هند رستم، ماجدة، سعاد حسني، عادل إمام، أحمد زكي، نور الشريف، محمود عبدالعزيز، نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وغيرهم من النجوم.

وتوفر منصة «أوان» الرقمية التي أطلقها قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام في عام 2011، عبر الموقع الإلكتروني (www.awaan.ae)، والتطبيق الرقمي الخاص للجمهور العربي، تجربة مشاهدة واستماع مجانية - من خلال باقة خدماتها الرقمية - متنوعة وبجودة عالية، في الوقت الذي تعتبر فيه أكبر منصة (OTT) في الشرق الأوسط، إذ تحوي ما يزيد على 150 ألف ساعة فيديو وملفات صوتية تتميز بأفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية والتصميم المرن الذي يتجاوب مع جميع المتصفحات، سواء المكتبية أو الخاصة بالأجهزة الذكية واللوحية.

جودة عالية

توفر منصة «أوان» أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، وتتيح تجربة فريدة من نوعها للجمهور العربي، للاستمتاع بالمشاهدة الرقمية المتميزة من خلال باقة خدمات رقمية متنوعة وبجودة عالية، وعلى جميع المنصات الذكية والرقمية، وذلك في إطار الحرص على متابعة تقديم كل ما هو متميز للجمهور، في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس كورونا المستجد، والذي فرض على الجمهور المكوث الاضطراري في المنزل.

الأفلام التي أضافتها منصة «أوان»، تنضم إلى المكتبة التي تضم نخبة من كلاسيكيات السينما العربية.

«مرجان أحمد مرجان» و«الرجل الغامض بسلامته» و«الحب الأول» و«الجزيرة».. من بين أبرز الأعمال.

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