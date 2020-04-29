10 أيام مع الأفلام مجاناً على «يوتيوب»

المصدر: لوس أنجلوس ■رويترز

توحّد أكثر من 20 مهرجاناً سينمائياً في العالم، لبث أفلام مجاناً على موقع يوتيوب، بعد أن أغلقت جائحة فيروس كورونا المستجد دور السينما، وأدت إلى إلغاء مهرجانين سنويين في كان ونيويورك. وقالت شركتا ترايبيكا إنتربرايزس ويوتيوب، اللتان تنظمان الحدث، في بيان أول من أمس، إنه سيُعرض خلال الحدث الذي يستمر 10 أيام، تحت عنوان: «كلنا واحد: مهرجان الفيلم العالمي» أفلام اختارتها مهرجانات برلين وكان والبندقية وصندانس وتورونتو وترايبيكا، إلى جانب مهرجانات أخرى. وستُعرض خلال الحدث الذي يبدأ 29 مايو المقبل أفلام روائية ووثائقية وموسيقى وعروض كوميدية. ولم تعلن تفاصيل البرنامج، ولن تشمل العروض على الأرجح الأفلام الرئيسة الجديدة التي تعرض للمرة الأولى عادة في مهرجانات للأفلام. وحرم إلغاء مهرجان كان في فرنسا، الذي يقام في مايو والغموض الذي يكتنف مصير مهرجاني البندقية وتورونتو في سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا منتجي الأفلام من نافذة رئيسة للترويج لأفلامهم الجديدة لوسائل الإعلام والجمهور.

وقال منظمو مهرجان كان، أول من أمس، إنهم فخورون بالمشاركة في الحدث الذي ينظمه «يوتيوب»، «لتسليط الضوء على أفلام ومواهب استثنائية حقاً، ما يسمح للجمهور بأن يختبر الفروق الدقيقة في رواية القصص من جميع أنحاء العالم، والشخصية الفنية لكل مهرجان».

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