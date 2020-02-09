«مهرجان الأقصر» يحتفي بنجمة إفريقية

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

اختار مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية النجمة الإفريقية مايمونا ندياي، لتكريمها عن مجمل أعمالها ومساهمتها، خلال الدورة التاسعة للمهرجان، التي تنظم في الفترة من السادس إلى 12 مارس المقبل.

وقالت مديرة المهرجان المخرجة المصرية عزة الحسيني، إن مايمونا من أهم نجمات السينما الإفريقية، إذ اشتهرت بدورها الرائد في فيلم «عين العاصفة»، وكانت الإفريقية الوحيدة في لجنة تحكيم المسابقة الرئيسة في مهرجان كان السينمائي الدولي.

وأضافت أن مايمونا فنانة متعددة المواهب ونجمة في التمثيل على مستوى فرنسا وإفريقيا، وهي أيضاً مخرجة أفلام تسجيلية وروائية وناشطة في المجال الاجتماعي، خصوصاً كل ما يتعلق بقضايا المرأة والطفل.

يُذكر أن مايمونا ندياي وُلدت في فرنسا من أب سنغالي، ونشأت وترعرعت في غينيا ثم عادت لفرنسا لدراسة الطب في عمر الـ18، وهناك جذبها المسرح. وكانت بداياتها الحقيقية في المسرح بساحل العاج، إذ مثلت على المسرح وفي السينما بساحل العاج لـ10 سنوات. وبدأت مشوارها مخرجة أفلام وثائقية من ساحل العاج. ولها أفلام وثائقية عدة تُعد علامات في مشوارها الفني.