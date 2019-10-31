مهرجان القاهرة السينمائي: المكسيك «ضيف الشرف»

المصدر: القاهرة - رويترز

اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السينما المكسيكية «ضيف شرف» دورته الـ41 التي تقام شهر نوفمبر المقبل.

ويعرض المهرجان بهذه المناسبة ثمانية أفلام مكسيكية، ويكرم اثنين من صنّاعها، هما كاتب السيناريو والمخرج جويرمو أرياجا، والمخرج كارلوس ريجاديس.

كما يحل ضيفاً على المهرجان المخرج جابرييل ريبشتاين، الحائز جائزة أفضل عمل أول من مهرجان برلين السينمائي عام 2015، وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين.

وقال رئيس المهرجان المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي «هناك تشابه كبير بين السينما المكسيكية والسينما المصرية عبر الأزمنة، فكلاهما مر بعصور ذهبية خرج خلالها عدد من الكلاسيكيات التي أثرت السينما المحلية والإقليمية، وأحياناً العالمية».

وأضاف «أيضاً كانت هناك فترة ركود سوداء على المستوى الفني أو في حجم الإنتاج، لكن السينما المكسيكية استطاعت بفضل جيل جديد من المخرجين أن تعود إلى الصدارة مرة أخرى».

من جانبه، قال سفير المكسيك بالقاهرة، أوكتابيو تريب، إن اختيار السينما المكسيكية «ضيف شرف» مهرجان القاهرة السينمائي «يعد حافزاً مهماً لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون بين المكسيك وإفريقيا والشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المهرجان مناسبة للقاء صناع السينما من أنحاء العالم. وتنظم الدورة الـ41 للمهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 150 فيلماً من 63 دولة. وتحمل الدورة اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان الذي توفي في يوليو الماضي.

20

نوفمبر المقبل

تنطلق فعاليات

الدورة الجديدة

للمهرجان.