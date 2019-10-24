21 فيلماً في مهرجان الكويت السينمائي

المصدر: الكويت - د.ب.أ

قال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، الدكتور عيسى الأنصاري، إن مهرجان الكويت السينمائي الثالث الذي سينطلق الأحد المقبل، ويستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، سيشهد عرض 21 فيلماً.

وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المهرجان، أن الأفلام التي ستعرض منها 13 روائياً قصيراً وثمانية أفلام وثائقية، إلى جانب تكريم الفنان عبدالمحسن الخلفان باعتباره شخصية المهرجان.

ودعا الأنصاري الجمهور الكويتي إلى الاستمتاع بمشاهدة أفلام المهرجان المتنوعة، لافتاً إلى اهتمام القائمين عليه بانتقاء دور عرض جيدة ومتنوعة، وعرض الأعمال في أيام العطل حتى تتمكن الأسر من تنمية ذائقة المشاهدة، والاستمتاع بالأمسيات السينمائية.

واعتبر أن مفهوم صناعة السينما في الكويت لايزال حديثاً، إذ لم يدخل بعد إلى مرحلة الاحتراف، مؤكداً الحاجة إلى رؤية جديدة وغربلة لطبيعة المهرجانات المقبلة.