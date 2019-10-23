«الإيرلندي» في القاهرة السينمائي قبل «نتفليكس»

المصدر: القاهرة - رويترز

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس، عن اختيار فيلم «ذي إيريشمان» (الإيرلندي)، من إخراج مارتن سكورسيزي، للعرض في افتتاح دورته الـ41، نوفمبر المقبل.

والفيلم بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو وجو بيشي، الحائزين جميعاً جوائز الأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم، الذي أنتجته شبكة «نتفليكس»، حول صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لأجيال عدة، وتتعرض لإحدى أكثر الجرائم غموضاً في التاريخ الأميركي المعاصر.

وقال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، محمد حفظي، إن «فيلم (الإيرلندي) لمارتن سكورسيزي، هو تجربة سينمائية متكاملة يزينها أداء تمثيلي من أهم ممثلي العالم»، معرباً عن أنه يشعر بالفخر لافتتاح الدورة المقبلة للمهرجان «بهذه التحفة الفنية الملحمية».

وأضاف أن المهرجان سينظم عرضاً ثانياً في اليوم التالي للافتتاح، ليتيح من خلاله فرصة ثانية لجمهور القاهرة لمشاهدة الفيلم قبل بدء عرضه على «نتفليكس».

وتنظم الدورة الجديدة من المهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل.