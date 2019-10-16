خالد المدفع: «شمس» تدعم الجيل الواعد من الفنانين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عن رعايتها مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في نسخته السابعة، والذي تنظمه مؤسسة «فن» تحت شعار «أفلام مستوحاة من كتب»، تعزيزاً للعلاقة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين، بهدف دعم قدرات الأطفال والشباب في المجالات الإعلامية والسينمائية، والذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وقال رئيس المدينة، الدكتور خالد عمر المدفع: «تحرص (شمس) على المشاركة في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب كراعٍ ذهبي، إيماناً منها بأهمية المهرجان في إيجاد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، وترويج أعمالهم الفنية والأفلام الجديدة وعرضها في المهرجانات السينمائية والمؤتمرات الدولية في أنحاء العالم، إلى جانب بناء شبكة من الشباب الموهوبين والواعدين، الذين يمكنهم تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي».

وأضاف: «يشهد المهرجان مشاركة نُخبة من النجوم وصُنّاع السينما من مختلف دول العالم، ما يجعله بوصلة للسينمائيين والمبدعين، ومنصة لاكتشاف المواهب الواعدة».

وإلى جانب رعايتها للمهرجان، تقدم مدينة الشارقة للإعلام (شمس) ورشة عمل فنية، تركز على طرق وآليات الإنتاج، وأهمية العمل الجماعي في صناعة الأفلام، تحت عنوان: «One o One»، لتضيف لمساتها الفنية والإبداعية إلى أيام المهرجان.