«الفيل الأزرق 2» يحصد إيرادات كبيرة في مصر والخليج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن صناع الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» نجاح الفيلم في تحقيق إيرادات كبيرة قبل انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي.

وحقق الفيلم، وهو من بطولة النجوم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، إيرادات وصلت لأكثر من 25 مليون جنيه في أقل من أسبوع، إلى جانب تحقيقه أيضاً عائدات كبيرة في دور العرض الخليجية، التي أصبحت سوقاً سينمائية مهمة في المنطقة، ووصل حجم الإيرادات في الإمارات إلى 1.3 مليون درهم.

وطرح الجزء الثاني من الفيلم بدور العرض الخليجية والمصرية، يوم الخميس الماضي، وحظي بإقبال لافت منذ اليوم الأول لعرضه، ما دفع بعض المسؤولين عن الصالات إلى تخصيص قاعات ومواعيد عرض إضافية.

وتدور قصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، إذ يتزوج الدكتور يحيى، الذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، من لبني، وتقوم بدورها النجمة نيللي كريم، ويستدعى إلى قسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، ويلتقي هناك بمن تتلاعب بحياته وحياة أسرته، وتجسّد شخصيتها هند صبري، ما يجعله يستعين بأقراص الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه، ليصل في النهاية إلى الحل وفك جميع الألغاز، في إطار من الدراما والأكشن والفانتازيا.

يشار إلى أن الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وانضمت إليهما في هذا الجزء هند صبري، وإياد نصار كضيف شرف في شخصية طبيب، وشيرين رضا، وتارا عماد وأحمد خالد صالح.

يذكر أن الفيلم كتب قصته المبدع أحمد مراد، وأخرجه مروان حامد.