«الفيل الأزرق 2».. منافسة مبكرة على إيرادات العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، يعود الفيلم المصري «الفيل الأزرق» بجزء ثانٍ إلى صالات العرض الإماراتية والخليجية 25 من يوليو الجاري، ليخوض مبكراً سباق موسم عيد الأضحى السينمائي.

الفيلم الذي يتصدر بطولته النجم كريم عبدالعزيز، والنجمة نيللي كريم، وهند صبري، إضافة إلى النجم إياد نصار كضيف شرف، وكتب قصة الفيلم أحمد مراد، والإخراج لمروان حامد ومن إنتاج شركة «سينرجي».

الجزء الأول من الفيلم اعتبر واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية فى آخر 10 سنوات، وحصد أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع نحو 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه فى سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحاً كبيراً بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

الجزء الأول قدم قصة الدكتور يحيى الذي عاد بعد خمس سنوات من العزلة الاختيارية إلى وظيفته في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل يحيى صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ثم يجد نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحوّل محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه، أوما تبقى منها.

تدور قصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الأول، إذ يتزوج الدكتور يحيى، الذي يجسد شخصيته النجم كريم عبدالعزيز، من لبني، وتقوم بدورها النجمة نيللي كريم، ويستدعى إلى قسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ويستعين يحيى بأقراص الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه. يبدأ عرض الفيلم في صالات السينما الإماراتية والخليجية بالتزامن مع عرضه في جمهورية مصر العربية يوم الخميس المقبل.

• تدور قصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الأول.