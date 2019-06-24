بعد نجاحه الكاسح في مصر.. «الممر» يُعرض في دبي قريباً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستقبل صالات السينما الإماراتية، يوم الخميس الرابع من يوليو المقبل، فيلم «الممر» في عرضه الأول بالإمارات ودول الخليج، بعد النجاح الساحق الذي حققه الفيلم في مصر، وتخطي إيراداته 32 مليون جنيه مصري خلال أسبوعين من عرضه.

ويتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءاً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

والفيلم من إنتاج هشام عبدالخالق، شركة الماسة للإنتاج الفني، ويجسد شخصيات الفيلم مجموعة من النجوم، مثل أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس ومحمد فراج. والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ويعدّ الفيلم أول تجربة من هذا النوع تقدم في السينما المصرية منذ فيلم «الطريق إلى إيلات» للنجم عزت العلايلي، ويعتبر أضخم إنتاج سينمائي في تاريخ السينما المصرية.

وكان تصوير الفيلم قد تم على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن، هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير، وبعدها تمت الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.