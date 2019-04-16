عروض الأفلام المستقلة تنطلق اليوم في السعديات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ منارة السعديات التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة الأولى، اليوم، فعالية عروض الأفلام المستقلة «CineMAS»، التي تقدم مجموعة مختارة من أهم الأفلام المستقلة وأفلام الدراما الاجتماعية والكوميدية.

وتضم قائمة الأفلام المعروضة أفلاماً حائزة جوائز عالمية، في مقدمتها فيلم تسلق حر منفرد، Free Solo الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي، وجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز البافتا. يقدم فيلم تسلق حر منفرد،Free Solo من قبل «ناشيونال جيوغرافيك»، بالتعاون مع «شركة إيمج نيشن أبوظبي».

كما يعرض فيلم «كفرناحوم» من تأليف وإخراج نادين لبكي، ويتحدث عن قصة الصبي زين في عمر الـ12، الذي يحرك دعوى قضائية ضد والديه، لأنهما أنجباه في ظروف لا يمكن معها تربيته ومنحه ما يستحق من الحب والرعاية. كما يعد فيلم «يوم أضعتُ ظلي» فيلماً درامياً من تأليف وإخراج سؤدد كعدان، وتدور أحداث الفيلم في عام 2012 بدمشق، عندما كانت ترزح تحت وطأة بدايات الحرب في سورية.